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10:23 (мск), источник: Pro Город Самара

На Московском шоссе трактор потушил «Киа», которую облил бензином и поджег неизвестный

Спустя 15 минут на место поджога приехали пожарные. Видеозаписи со всех подъездов переданы в полицию для выяснения обстоятельств.

Ночью 14 февраля в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там, во дворе одного из домов на Московском шоссе неизвестный облил бензином автомобиль «Киа», поджёг его и убежал. Самое интересное началось после этого, сообщили представители программы «Безопасный дом».

— Всё зафиксировали камеры нашей программы. Иномарка вспыхнула за секунду. Загоревшееся авто заметил работник снегоуборочной машины. Он в этот момент чистил дорогу на Московском шоссе. Мужчина не растерялся: он приехал во двор и стал тушить авто, набирая снег в ковш и засыпая пожар. Пламя удалось загасить. Спустя 15 минут на место поджога приехали пожарные. Видеозаписи со всех подъездов переданы в полицию для выяснения обстоятельств, — пояснили в организации.

В ГУ МВД Самарской области информацию подтвердили. Уголовное дело пока не возбуждено в связи с организационными моментами.

— В 3−40 обращение по данному поводу поступил в пункт полиции № 13 отдела полиции № 2 УМВД по Самаре. Материалы проверки сейчас находятся в уголовном розыске. Ожидаются результаты пожарной экспертизы, после которой будет принято процессуальное решение. Машина находится на пожарно-техническом исследовании, — рассказали ProGorodSamara.ru в пресс-службе ведомства.

В областном МЧС отметили, что на месте работало несколько их сотрудников:

 — На тушение пожара выезжали подразделения в составе 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В 3−41 пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

В настоящий момент причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.

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На Московском шоссе трактор потушил «Киа», которую облил бензином и поджег неизвестный
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