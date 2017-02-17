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10:34 (мск), источник: 112.ua

На Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на 15 дней, — Магомедов

Директор надеется, что ситуация с углем улучшится в ближайшее время.

Источник: 112.ua

На Авдеевском коксохимическом заводе запасов угля осталось всего на 15 суток. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил директор завода Муса Магомедов.

Директор коксохима заверил, что при обстреле Авдеевки завод не пострадал, сейчас работает два коксовых цеха, генерируется теплоенергия.

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«Теплоенергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все. … Два коксовых цеха — первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас — по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия», — сказал Магомедов.

По его словам, запасов угля на заводе осталось где-то на 15 суток.

Отметим, сегодня в Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.

Ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что из-за продолжения блокады Донбасса и невозможности поставок энергоресурсов, Авдеевский коксохим может остановиться через 9 дней.

По словам директора АКХЗ Мусы Магомедова, коксохим недополучает 15% процентов используемого угля, запасов импортного угля мало.

Напомним, в Украине уже четвертую неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с территорий Донбасса. Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.

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