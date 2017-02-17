На Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на 15 дней, — Магомедов
Директор надеется, что ситуация с углем улучшится в ближайшее время.
Директор надеется, что ситуация с углем улучшится в ближайшее время.
На Авдеевском коксохимическом заводе запасов угля осталось всего на 15 суток. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил директор завода Муса Магомедов.
Директор коксохима заверил, что при обстреле Авдеевки завод не пострадал, сейчас работает два коксовых цеха, генерируется теплоенергия.
«Теплоенергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все. … Два коксовых цеха — первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас — по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия», — сказал Магомедов.
По его словам, запасов угля на заводе осталось
Отметим, сегодня в Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.
Ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что
По словам директора АКХЗ Мусы Магомедова, коксохим недополучает 15% процентов используемого угля, запасов импортного угля мало.
Напомним, в Украине уже четвертую неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с территорий Донбасса. Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.