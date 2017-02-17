На Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на 15 дней, — Магомедов

Директор коксохима заверил, что при обстреле Авдеевки завод не пострадал, сейчас работает два коксовых цеха, генерируется теплоенергия.

На Авдеевском коксохимическом заводе запасов угля осталось всего на 15 суток. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил директор завода Муса Магомедов.

В Украине введены в действие чрезвычайные меры в энергетике

«Теплоенергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все. … Два коксовых цеха — первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас — по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия», — сказал Магомедов.

По его словам, запасов угля на заводе осталось где-то на 15 суток.

Отметим, сегодня в Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.

Ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что из-за продолжения блокады Донбасса и невозможности поставок энергоресурсов, Авдеевский коксохим может остановиться через 9 дней.

По словам директора АКХЗ Мусы Магомедова, коксохим недополучает 15% процентов используемого угля, запасов импортного угля мало.

Напомним, в Украине уже четвертую неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с территорий Донбасса. Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.