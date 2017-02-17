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12:16 (мск), источник: Publika.md

Прокуроры требуют ареста родителей малышки, которую пытались вывезти из страны

30 дней ареста требуют прокуроры для супругов из Бельц, которых подозревают в продаже собственного новорождённого ребенка.

Также суд должен определить меру пресечения для гражданки Германии, которая пыталась вывезти младенца из страны, и ее сообщника. Между тем, судьбу малышки и ее старших сестер и брата будут решать органы опеки.

Малышка остается в столичном центре размещения, а ее старшие сестры и брат — в бельцком. Мать задержали в четверг вечером. До этого нашей съемочной группе удалось с ней поговорить. Хотя при первой встрече она представилась соседкой.

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Впрочем, скоро выяснилось, что эта женщина и есть мать ребенка. После долгих уговоров она согласилась рассказать о случившемся, но скрывая лицо. По её словам, девочка родилась недоношенной, весила она 2 килограмма 20 граммов. Мать уверяет, что ребенка везли в Германию на лечение.

В семье — трое старших детей: годовалая и пятилетняя девочки и мальчик четырех лет.

Соседи говорят, что в последнее время к женщине часто приходили незнакомые люди.

«Думаю, она их рожает и продает. Приезжал к ней один на машине с румынскими номерами».

«Боже упаси продать своего ребенка. Собаку или кошку не можешь выгнать, а как продать ребенка?».

Старших детей увезли в центр размещения в Бельцах. Власти выясняют, кто из родственников может взять детей на попечение.

«В центр их поместили на 72 часа, как предусмотрено законом. Этот период можно будет продлить еще на 45 часов. За это время будет проведена комплексная оценка ситуации», — заявил специалист управления соцзащиты Бельц Елена Русу.

Матери 26 лет, отцу — 28, он недавно вышел из тюрьмы. Семья стояла на учете с лета прошлого года. Но социальные работники не знали о рождении четвертого ребенка.

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