Микроавтобус сгорел после столкновения с легковым авто в Павлодарской области
Людям чудом удалось выбраться из горящего транспорта.
Людям чудом удалось выбраться из горящего транспорта.
Микроавтобус загорелся при столкновении с авто на трассе Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Авария произошла на трассе
Людям чудом удалось выбраться из горящего транспорта.
«В результате столкновения пострадали водители автомашин, а также пассажир Nissan Cefiro. Они получили травмы и госпитализированы в больницу. По факту ДТП проводится досудебное расследование», — прокомментировали в
По информации
«Трое жителей Павлодарской области доставлены в Качирскую райбольницу. Состояние двоих пострадавших мужчин 1959 и 1983 годов рождения оценивается как средней степени тяжести, еще один 55-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Решается вопрос о его транспортировки санитарной авиацией в областной центр», — сообщила