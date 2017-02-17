Микроавтобус сгорел после столкновения с легковым авто в Павлодарской области

Авария произошла на трассе Павлодар-Омск, вблизи села Байконыс. Сообщается, что столкнулись автомобили марки Volkswagen Transporter и Nissan Cefiro. По словам очевидцев, после столкновения микроавтобус загорелся.

Микроавтобус загорелся при столкновении с авто на трассе Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Людям чудом удалось выбраться из горящего транспорта.

«В результате столкновения пострадали водители автомашин, а также пассажир Nissan Cefiro. Они получили травмы и госпитализированы в больницу. По факту ДТП проводится досудебное расследование», — прокомментировали в пресс-службе регионального ДВД.

По информации пресс-службы управления здравоохранения области, пострадавших подобрала проезжавшая мимо «скорая помощь».