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10:15 (мск), источник: Tengrinews

Микроавтобус сгорел после столкновения с легковым авто в Павлодарской области

Людям чудом удалось выбраться из горящего транспорта.

Источник: Tengrinews

Микроавтобус загорелся при столкновении с авто на трассе Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авария произошла на трассе Павлодар-Омск, вблизи села Байконыс. Сообщается, что столкнулись автомобили марки Volkswagen Transporter и Nissan Cefiro. По словам очевидцев, после столкновения микроавтобус загорелся.

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Людям чудом удалось выбраться из горящего транспорта.

«В результате столкновения пострадали водители автомашин, а также пассажир Nissan Cefiro. Они получили травмы и госпитализированы в больницу. По факту ДТП проводится досудебное расследование», — прокомментировали в пресс-службе регионального ДВД.

По информации пресс-службы управления здравоохранения области, пострадавших подобрала проезжавшая мимо «скорая помощь».

«Трое жителей Павлодарской области доставлены в Качирскую райбольницу. Состояние двоих пострадавших мужчин 1959 и 1983 годов рождения оценивается как средней степени тяжести, еще один 55-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Решается вопрос о его транспортировки санитарной авиацией в областной центр», — сообщила пресс-секретарь регионального управления образования Махаббат Мухамадиева.

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