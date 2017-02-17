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10:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители улицы Станюковича опасаются дальнейшего обрушения дороги

Жители Эгершельда уверены, что строители сэкономили при возведении многоэтажки на Станюковича, что и привело к обрушению части трассы в районе возведения апарт-комплекса Gavan Residence.

Источник: ДЕЙТА

Как выяснил корреспондент ИА «Дейта», теперь люди опасаются остаться без тепла из-за дальнейшего сползания грунта и повреждения теплотрассы.

Напомним, инцидент произошел 14 февраля 2017 года. Большой кусок проезжей части, проходящей вдоль бухты Федорова, обвалился в районе дома № 48 по ул. Станюковича, где идет возведение элитной многоэтажки Gavan Residence. Именно действия строителей стали первой и основной версией случившегося.

В настоящее время аварийный участок скрыт от посторонних глаз плотным забором, увидеть, что происходит на стройплощадке, непросто. Движение транспорта и проход людей здесь строго запрещены — помимо забора окрестности «украшают» красные предупреждающие ленты.

Корреспонденты ИА «Дейта» пообщались с жителями микрорайона и выяснили, что они думают о случившемся ЧП. Оказалось, что больше всего местных волнует вопрос нормального прохождения отопительного сезона.

«Там, где трасса обвалилась, находится тепломагистраль. Если будет повреждена труба теплотрассы, не только наши дома, но и половина Эгершельда останется без тепла. Это же основная магистраль теплоснабжения», — рассказала молодая мама Наталья.

«На такой высоте откоса нельзя было ставить настолько слабую подпорную стену. Надо было сперва забивать сваи, а только после этого активно выбирать грунт и ставить подпорную стену. Тогда и сваи остались бы на месте, и подпорная стена выдержала бы давление почв. А они же что сделали? Сначала выбрали грунт и сделали простую деревянную опалубку. А разве деревянная опалубка может удержать такое количество земли? Конечно, нет! Пока он мерзлый был, все еще как-то держалось. Но чуть температура пошла вверх, начались проблемы. А вскоре весь склон оттает и может “поехать” дальше. Это очень серьезно. Исправить ситуацию не так просто. Через какое-то время тут еще много интересного может произойти», — рассказал местный житель, пенсионер и бывший строитель Иван Алексеевич.

Пенсионера поддерживает еще один житель микрорайона, Николай Золотарев: «Сразу было понятно, что просто деревянной опалубкой при таком масштабном строительстве обойтись не получится. А строители решили схитрить — думали быстренько все сделать пока морозы и почвы мерзлые. А прогноз погоды их обманул. Сейчас стоят нетипично высокие температуры для февраля. И дальше нам обещают теплую весну. Вот и “поплыл” весь мерзлый грунт на месяц раньше положенного срока. А главное — что и дальше “поплывет”, если срочно меры не принять», — уверен мужчина.

Единодушны жители микрорайона и в том, что строящуюся элитную многоэтажку «впихнули» на берег моря без учета окружающего пространства.

«Точечная застройка — вещь неоднозначная. Должно быть все продумано. Чтобы было и красиво, и безопасно. А если посмотреть на этот новый строящийся высотный дом из голубого стекла, то он никак не вписывается в свое окружение. Все окрестности эта высотка еще больше унижает. Она тут была совершенно ни к чему. А теперь еще и куча проблем от нее», — заявили местные жители.

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