Смерть 3 мужчин на ММК связали с ненадлежащей работой службы охраны
Погибшие не являлись сотрудниками комбината, однако сумели проникнуть на его территорию.
Погибшие не являлись сотрудниками комбината, однако сумели проникнуть на его территорию.
Прокурорская проверка связала смерть троих мужчин на меткомбинате в Магнитогорске (Челябинская область) с ненадлежащей работой охраны — погибшие не являлись сотрудниками комбината, но проникли на его территорию и погибли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, 17 января в доменном цехе ОАО «ММК» были обнаружены трупы трех мужчин, которые не являлись сотрудниками предприятия. По предварительным данным, все погибшие находились в цехе незаконно и не были осведомлены о правилах поведения на газоопасном участке.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что территория комбината ограждена забором с проволокой, проход работников и иных лиц производится через КПП. Охрана обеспечивается патрулями ООО ЧОО «СБК-Охрана», которое ведет внутриобъектовый и пропускной режим предприятия и пресекает попытки посторонних попасть на территорию предприятия.
Установлено, что проникновение посторонних на территорию опасного производственного объекта допущено
Прокуратурой директору ООО ЧОО «СБК-Охрана» внесено представление об устранении допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих.