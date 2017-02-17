«Бомба» в челябинском ТРК «Куба» оказалась несанкционированным учением

Таким образом, в банке провели «несанкционированные учения», чтобы проверить сотрудников на бдительность. Официальные источники на данный эту информацию не подтверждают. Ожидает ли наказание инициаторов идеи — пока не известно.

Напомним, сегодня днем оцепили торгово-развлекательный комплекс «Куба» со стороны улицы Комунны. На звонок сотрудника ТРК выехали спецслужбы: полиция, ОМОН и «скорая».