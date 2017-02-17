«Бомба» в челябинском ТРК «Куба» оказалась несанкционированным учением
Коробку с надписью «бомба», о которой сообщили сотрудники отделения одного из банков, расположенных в
Коробку с надписью «бомба», о которой сообщили сотрудники отделения одного из банков, расположенных в
Таким образом, в банке провели «несанкционированные учения», чтобы проверить сотрудников на бдительность. Официальные источники на данный эту информацию не подтверждают. Ожидает ли наказание инициаторов идеи — пока не известно.
Напомним, сегодня днем оцепили