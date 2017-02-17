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10:41 (мск), источник: Uralpress.ru

«Бомба» в челябинском ТРК «Куба» оказалась несанкционированным учением

Коробку с надписью «бомба», о которой сообщили сотрудники отделения одного из банков, расположенных в торгово-развлекательном комплексе «Куба», положили в отдел специально. Однако службы, выехавшие на место, о том, что бомба «учебная», не знали, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» источник в правоохранительных органах.

Таким образом, в банке провели «несанкционированные учения», чтобы проверить сотрудников на бдительность. Официальные источники на данный эту информацию не подтверждают. Ожидает ли наказание инициаторов идеи — пока не известно.

Напомним, сегодня днем оцепили торгово-развлекательный комплекс «Куба» со стороны улицы Комунны. На звонок сотрудника ТРК выехали спецслужбы: полиция, ОМОН и «скорая».

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