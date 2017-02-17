Бешеная кошка напала на жительницу Каменского района
Бешеная кошка напала на жительницу хутора Урывский Каменского района Ростовской области.
Бешеная кошка напала на жительницу хутора Урывский Каменского района Ростовской области.
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Обеспокоенная поведением животного женщина обратилась к ветврачам. Они изолировали кошку от других животных и установили за ней наблюдение. Через день кошка пала.
По результатам исследований установлено, что животное болело бешенством.
Семье женщины, пострадавшей от нападения кошки, рекомендовали обратиться к медикам. Контактировавших с больным животным собак поставили под наблюдение.
В настоящее время на территории хутора Урывский проводится вынужденная вакцинация от бешенства всех животных.