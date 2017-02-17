Бешеная кошка напала на жительницу Каменского района

Как сообщает пресс-служба областной станции по борьбе с болезнями животных, женщина подобрала на улице кошку. Через несколько дней та стала бросаться на хуторянку, кусала и царапала ей ноги.

Обеспокоенная поведением животного женщина обратилась к ветврачам. Они изолировали кошку от других животных и установили за ней наблюдение. Через день кошка пала.

По результатам исследований установлено, что животное болело бешенством.

Семье женщины, пострадавшей от нападения кошки, рекомендовали обратиться к медикам. Контактировавших с больным животным собак поставили под наблюдение.

В настоящее время на территории хутора Урывский проводится вынужденная вакцинация от бешенства всех животных.