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11:45 (мск), источник: АиФ Калининград

В Янтарном выясняют причины возгорания двух автомобилей «Тойота Ленд Крузер»

В Янтарном выясняют причины возгорания двух дорогостоящих автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному около 4 часов утра в пятницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь полыхнул во дворе дома на улице Советской. Оказалось, что горят «Тойота Ленд Крузер 100» и «Тойота Ленд Крузер 200».

Когда огонь был потушен, выяснилось, что у автомобилей выгорели моторные отсеки, передние колеса, оплавились панели приборов. Причину возгорания будут выяснять эксперты.

Отметим, что в огне никто не пострадал.

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