В Янтарном выясняют причины возгорания двух автомобилей «Тойота Ленд Крузер»

Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному около 4 часов утра в пятницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь полыхнул во дворе дома на улице Советской. Оказалось, что горят «Тойота Ленд Крузер 100» и «Тойота Ленд Крузер 200».

Когда огонь был потушен, выяснилось, что у автомобилей выгорели моторные отсеки, передние колеса, оплавились панели приборов. Причину возгорания будут выяснять эксперты.

Отметим, что в огне никто не пострадал.