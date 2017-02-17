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10:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три человека получили травмы в результате столкновения иномарки с трактором в Кулебаках Нижегородской области

Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с трактором.

Три человека получили травмы в результате столкновения иномарки с трактором в Кулебаках Нижегородской области. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, ДТП произошло 16 февраля на ул. Разина.

Водитель Mercedes-Benz при обгоне не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с трактором. Двое находившихся в легковом автомобиле людей получили травмы головы, у одного пассажира вывих правого бедра. Все пострадавшие госпитализированы.

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