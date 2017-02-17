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10:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Обвиняемого в серии мошенничеств с пенсионерами задержали в Городце

Злоумышленник похищал деньги доверчивых стариков, сообщая, что их дети попали в аварию.

Обвиняемого в серии мошенничеств с пенсионерами задержали полицейские в Городце, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленник звонил пострадавшим и представлялся сотрудником полиции, после чего заявлял, что их родственники попали в ДТП и для решения вопроса необходимы деньги. Обвиняемый просил пенсионеров перевести средства на номер мобильного телефона. Всего ему удалось похитить 369 650 рублей.

Стражи порядка установили причастность злоумышленника к совершению как минимум семи эпизодов мошенничества в Городецком районе. По ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждены уголовные дела.

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