Обвиняемого в серии мошенничеств с пенсионерами задержали в Городце

Обвиняемого в серии мошенничеств с пенсионерами задержали полицейские в Городце, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленник звонил пострадавшим и представлялся сотрудником полиции, после чего заявлял, что их родственники попали в ДТП и для решения вопроса необходимы деньги. Обвиняемый просил пенсионеров перевести средства на номер мобильного телефона. Всего ему удалось похитить 369 650 рублей.

Стражи порядка установили причастность злоумышленника к совершению как минимум семи эпизодов мошенничества в Городецком районе. По ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждены уголовные дела.