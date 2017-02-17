Защита Навального обжаловала приговор по делу «Кировлеса»

В жалобе оспаривается законность вынесенного судом решения и содержится просьба об отмене приговора и оправдании осужденных. Оценку этим доводам даст апелляционная инстанция Кировского областного суда.

Второй фигурант дела — экс-глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров — получил 4 года колонии условно. Испытательный срок для осужденных составил 1,5 года, они также были оштрафованы на 500 тыс. рублей каждый.

Навальный по окончании заседания заявил, что будет обжаловать приговор и его последствия, лишающие его возможности участия в выборах президента РФ, в трех инстанциях — комитете министров Совета Европы, Конституционном суде России и Кировском областном суде.

Это было повторное рассмотрение дела «Кировлеса» в Ленинском суде Кирова. В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор.

Однако 16 ноября прошлого года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами.

Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.