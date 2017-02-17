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10:30 (мск), источник: СуперОмск

Директор омской фирмы похитил полмиллиона под прикрытием скота

Гендиректора компании ООО «Русич» 32-летнего Артема Литвинова обвинили в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения — в нецелевом использовании 600 тысяч рублей.

Так, компания «Русич», занимающаяся разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока, получил грант на 600 тысяч по соглашению от 27 декабря 2013 года с администрацией Колосовского района. Грант предназначался на покупку сельскохозяйственных животных на 720 тысяч рублей, однако полученные средства были потрачены на иные цели, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Давать показания Литвинов отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Дело направили в Колосовский райсуд.

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