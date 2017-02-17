Директор омской фирмы похитил полмиллиона под прикрытием скота

Так, компания «Русич», занимающаяся разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока, получил грант на 600 тысяч по соглашению от 27 декабря 2013 года с администрацией Колосовского района. Грант предназначался на покупку сельскохозяйственных животных на 720 тысяч рублей, однако полученные средства были потрачены на иные цели, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Давать показания Литвинов отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Дело направили в Колосовский райсуд.