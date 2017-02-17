Двух пермячек едва не растерзала стая бродячих псов
Собак разогнала ломом водитель трамвая.
Собак разогнала ломом водитель трамвая.
В Перми двух женщин едва не растерзала стая бродячих псов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«За помощь пешеходам и проявленное неравнодушие водитель трамвая будет поощрена. Информация передана в МКУ “Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек” для проведения отлова», — пояснили в
Стоит добавить, что проблема с бродячими животными остро стоит во многих уральских регионах. В Свердловской области за 8 месяцев 2016 года было покусано 9 тысяч человек. В феврале 2017 года в Таборах 7-летняя девочка погибла от укусов соседских псов. «Уралинформбюро» разбиралось в причинах проблемы в материале «Бездомный собачий полк».