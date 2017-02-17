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10:51 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мужчина обвиняется в тройном угоне автомобилей

Подозреваемый в угоне мужчина был задержан в городе Октябрьском сотрудниками ДПС.

По одной из улиц двигалась машина «семерка», схожая с той, что была объявлена в розыск. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за подозрительным автомобилем, водитель игнорировал призывы об остановке и пытался скрыться, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Водителя задержали в скором времени. Оказалось, что мужчина, находившийся за рулем, был причастен еще к нескольким преступлениям. В первом случае 42-летний злоумышленник угнал автомобиль, но, во время ночных поездок у него спустило колесо, после чего угонщик бросил машину и ушел домой.

Позже, в другой день, он попытался угнать еще одну машину, но та не завелась. Когда хозяин обнаружил разобранный замок зажигания, тут же обратился в полицию. Таким образом, мужчина обвиняется сразу в трех преступлениях. До окончания дознания в отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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