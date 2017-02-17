Ростовская область стала лидером по количеству возбуждаемых дел против бизнесменов

По его словам, за последний год из региона поступили около 100 обращений по поводу возбуждения уголовных дел в отношении бизнесменов. Об этом уполномоченный при президенте по правам предпринимателей сообщил в рамках своего визита в Ростов-на-Дону.

«При очень высоких экономических показателях, инвестициях, развитии промышленности и сельского хозяйства область сегодня является лидером по вопросам уголовного преследования предпринимателей», — цитирует слова Титова «Интрефакс-Юг».

Он также отметил, что прокуратура в Ростовской области поддерживает решение о том, что предприниматели не должны содержаться в СИЗО.

«Надеемся, что многое будет меняться, мы будем активизировать свою работу по стимулированию адвокатов на подачу ходатайств на изменение меры пресечения, чтобы это было одновременно и системным решением для всех. Мы придумываем схемы, чтобы не дошло до посадок», — уточнил он.