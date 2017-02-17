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11:09 (мск), источник: Volga News

Сотрудники ФСБ закрыли незаконный НПЗ на территории бывшего «Фосфора»

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Тольятти Николая Анисимова, организовавшего незаконную переработку и производство нефтепродуктов на территории промышленной площадки бывшего ОАО «Фосфор», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что указанный нефтеперерабатывающий завод был оборудован четырьмя аппаратами по переработке углеводородного сырья, системой очистки, системой охлаждения, а также 11 цистернами, предназначенными для хранения готовой продукции. Производительность предприятия составляла до 40 куб. м бензина, дизельного топлива и мазута в сутки, которые в дальнейшем реализовывались через сеть автозаправочных станций, расположенных на территории Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района Самарской области.

28 октября 2016 г. на основании переданных Управлением материалов Следственным отделом по Центральному району Тольятти СУ УМВД России по Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

31 января 2017 г. решением Центрального районного суда Тольятти Николай Анисимов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, 16 февраля 2017 г. на основании судебного решения состоялось уничтожение нефтеперерабатывающей установки.

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