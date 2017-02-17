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10:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Трое уклонистов пойдут под суд в Комсомольске-на-Амуре

Троих комсомольчан осудят за уклонение от призыва на военную службу.

Горожане в возрасте 19, 24 и 26 лет неоднократно получали повестки, однако в военкомат не являлись. Двое обвиняемых заявили, что не хотят терять год жизни ради службы в армии. Третий, получив повестки, поехал на рыбалку.

Мужчинам грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 18 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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