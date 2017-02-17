Жителя Иркутска осудят за вооруженное нападение на 22-летнюю девушку

Следственным отделом по Кировскому району Иркутска завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который в октябре 2016 года пытался зарезать 22-летнюю девушку. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в октябре 2016 года обвиняемый приехал в центр Иркутска на встречу с 22-летней девушкой.

«После общения с ней, на почве неприязненных отношений, мужчина вооружился имеющимся при себе ножом и в целях убийства девушки, нанес ей множественные удары в жизненно важные органы, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — отметили в ведомстве.

Действия обвиняемого были пресечены посторонним лицом, после чего потерпевшей была оказана экстренная медицинская помощь.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.