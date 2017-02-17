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10:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Родители конфликтующих детей подрались в кабинете замдиректора школы в Хабаровске

Суд приговорил зачинщика к году ограничения свободы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Мировой судья судебного участка № 27 Центрального района Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что подсудимый был вызван к заместителю директора одной из городских школы из-за конфликта его дочери с одноклассником. В кабинете присутствовал и отец обидчика дочери. В ходе выяснения обстоятельств случившегося отцы подрались и нанесли друг другу телесные повреждения. Затем отец девочки выхватил из кармана разделочный нож, схватил потерпевшего за одежду и пригрозил убийством. Воспринимая высказанную угрозу реально, потерпевший выбежал в коридор школы и стал обороняться от нападавшего скамейкой. Однако подсудимый вновь схватил его за воротник и угрожал убить, удерживая в руке нож.

На протяжении судебного следствия подсудимый вину не признавал.

Суд, согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил хабаровчанина к 1 году ограничения свободы. По приговору суда хабаровчанин не имеет права уходить из места проживания с 22 часов до 06 часов, выезжать за пределы территории города и изменять место своего жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа.

Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего моральный сред в размере 20 тысяч рублей и представительские услуги на сумму 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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