В Краснодаре сотрудник автосалона угнал оттуда машину и попал в ДТП

В полицию обратился руководитель одного из автомобильных салонов на улице Обрывной. Он рассказал, что оттуда угнали иномарку, которая принадлежала клиентке — женщина решила продать автомобиль через автосалон. По мнению руководителя, к угону причастен его подчиненный, менеджер. Рано утром он взял ключи и выехал со двора салона, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Подозреваемого задержали на пересечении улиц Ставропольской и Айвазовского. Он не справился с управлением и врезался в ограждение остановки общественного транспорта. Мужчина полуичл травмы, ему оказали первую помощь и доставили в больницу.

Позже в отделении полиции ранее не судимый 27-летний житель Белореченского района признался, что угнал автомобиль будучи пьяным. Он не смог объяснить, зачем взял чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет заключения.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 14 февраля произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель. По предварительным данным, около 7:00 26-летний мужчина за рулем Volkswagen не справился с управлением и врезался в ограждение возле трамвайных путей.