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13:17 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Кубанец украл из магазина терминал, перепутав его с планшетным компьютером

Краснодар, 17 февраля, KrasnodarMedia. 38-летний житель города Горячий ключ Краснодарского края украл из гипермаркета терминал сбора данных, приняв его за планшетный компьютер.

Злоумышленник спрятал «находку» во внешний карман куртки и как ни в чем ни бывало вышел из магазина. О краже сообщил в полицию директор гипермаркета. Ущерб составил более 47 тысяч рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия была направлена следственно — оперативная группа. В ходе оперативно — разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и его место проживания. 38-летний местный житель был задержан правоохранителями около своего дома и доставлен в отдел полиции. Похищенный терминал полицейские изъяли и вернули заявителю.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в торговом зале гипермаркета увидел в тележке на коробке с товаром предмет, похожий на планшетный компьютер. Удостоверившись в том, что ничье внимание не привлекает, злоумышленник взял аппарат, положил его в наружный карман куртки и вышел из магазина. После чего, спрятал похищенную технику на заднем сиденье своего автомобиля.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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