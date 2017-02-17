Кубанец украл из магазина терминал, перепутав его с планшетным компьютером

Злоумышленник спрятал «находку» во внешний карман куртки и как ни в чем ни бывало вышел из магазина. О краже сообщил в полицию директор гипермаркета. Ущерб составил более 47 тысяч рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия была направлена следственно — оперативная группа. В ходе оперативно — разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и его место проживания. 38-летний местный житель был задержан правоохранителями около своего дома и доставлен в отдел полиции. Похищенный терминал полицейские изъяли и вернули заявителю.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в торговом зале гипермаркета увидел в тележке на коробке с товаром предмет, похожий на планшетный компьютер. Удостоверившись в том, что ничье внимание не привлекает, злоумышленник взял аппарат, положил его в наружный карман куртки и вышел из магазина. После чего, спрятал похищенную технику на заднем сиденье своего автомобиля.