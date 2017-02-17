Тело мужчины обнаружено в сгоревшем автомобиле в Ленинском районе Нижнего Новгорода. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании на ул. Дружбы поступило 16 февраля в 11:35.

В результате пожара обгорел автомобиль ВАЗ 2110 на пл. 4 кв.м. На месте пожара обнаружено тело 60-летнего мужчины. Предположительно причиной пожара стала неисправность электропроводки транспортного средства.