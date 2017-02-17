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11:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Полицейский и его сообщник разыграли спектакль по вымоганию денег у жителя Башкирии

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Полицейский и его сообщник разыграли спектакль по вымоганию денег у жителя Башкортостана.

По ходатайству следователя 34-летнему старшему оперуполномоченному подразделения МВД по РБ судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сотруднику полиции предъявлено обвинение по статьям «Покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Его сообщнику — 36-летнему жителю Белорецка предъявлено обвинение по статье «Покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, житель Белорецка был должен коммерческому предприятию 70 тысяч рублей. Эти деньги решили присвоить полицейский и его сообщник. Они разыграли настоящий спектакль: полицейский сыграл свою роль, а житель Белорецка — роль представителя предприятия. Страж порядка, используя свое служебное положение, пригласил должника в отдел полиции для беседы. При этом, зная об исполнительном производстве по решению суда о взыскании в пользу предприятия задолженности, потребовал передать своему 36-летнему знакомому под видом представителя предприятия 150 тысяч рублей. Оперуполномоченный также обманул должника, сказав, что может принять меры по прекращению исполнительного производства. После нескольких таких бесед потерпевший сообщил о незаконных требованиях в полицию.

В рамках оперативного эксперимента 13 февраля этого года соучастник «спектакля» получил от потерпевшего 120 тысяч рублей. Половину этой суммы он передал оперуполномоченному. Оба подозреваемых были задержаны. Во время задержания полицейский, находясь за рулем своего автомобиля, наехал на сотрудника подразделения собственной безопасности.

По информации старшего помощника руководителя следственного управления СКР по РБ, полковника юстиции Светланы Абрамовой, все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Сотрудник полиции вину не признал. 36-летнему обвиняемому, сотрудничающему со следствием, избрана мера процессуального принуждения, не связанная с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

«Факт был выявлен подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан. Руководством МВД по РБ назначена служебная проверка. По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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