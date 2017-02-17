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11:27 (мск), источник: УралПолит.ру

Студентов аграрного колледжа в Ачите кормили испорченными продуктами

АЧИТ, 17 февраля, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выявила нарушения в организации питания студентов Ачитского филиала Красноуфимского аграрного колледжа.

«На момент проверки в колледже для приготовления пищи учащимся использовался картофель и куриные яйца с истекшим сроком годности; использовалась столовая посуда с отбитыми краями, сколами; помещение для хранения картофеля не было оборудовано приборами для измерения влажности и температуры воздуха», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, не проводилась дезинфекция матрасов, подушек и одеял после выселения студентов.

Как показала проверка, в колледже нарушались и правила пожарной безопасности: двери эвакуационных выходов были заблокированы засыпанным снегом.

В отношении руководителя филиала колледжа возбуждены дела об административных правонарушениях по четырем статьям КоАП РФ.

Директору колледжа внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности.

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