Студентов аграрного колледжа в Ачите кормили испорченными продуктами

«На момент проверки в колледже для приготовления пищи учащимся использовался картофель и куриные яйца с истекшим сроком годности; использовалась столовая посуда с отбитыми краями, сколами; помещение для хранения картофеля не было оборудовано приборами для измерения влажности и температуры воздуха», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, не проводилась дезинфекция матрасов, подушек и одеял после выселения студентов.

Как показала проверка, в колледже нарушались и правила пожарной безопасности: двери эвакуационных выходов были заблокированы засыпанным снегом.

В отношении руководителя филиала колледжа возбуждены дела об административных правонарушениях по четырем статьям КоАП РФ.