Студентов аграрного колледжа в Ачите кормили испорченными продуктами
АЧИТ, 17 февраля, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выявила нарушения в организации питания студентов Ачитского филиала Красноуфимского аграрного колледжа.
АЧИТ, 17 февраля, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выявила нарушения в организации питания студентов Ачитского филиала Красноуфимского аграрного колледжа.
«На момент проверки в колледже для приготовления пищи учащимся использовался картофель и куриные яйца с истекшим сроком годности; использовалась столовая посуда с отбитыми краями, сколами; помещение для хранения картофеля не было оборудовано приборами для измерения влажности и температуры воздуха», — сообщили «УралПолит.Ru» в
Кроме того, не проводилась дезинфекция матрасов, подушек и одеял после выселения студентов.
Как показала проверка, в колледже нарушались и правила пожарной безопасности: двери эвакуационных выходов были заблокированы засыпанным снегом.
В отношении руководителя филиала колледжа возбуждены дела об административных правонарушениях по четырем статьям КоАП РФ.
Директору колледжа внесено представление об устранении нарушений