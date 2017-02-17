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11:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

100 экспертиз и 500 свидетелей

В Челябинской области завершено расследование дела серийного насильника.

Восемь пострадавших, в том числе 7-летняя девочка, на счету у 37-летнего жителя областного центра. Следственный комитет по Челябинской области подтвердил причастность обвиняемого к совершению преступлений, расследование уголовного дела завершено.

В вечернее время 16 августа 2016 года в районе пересечения улиц Образцова и Воровского Челябинска насильник напал на 7-летнюю девочку. Он был задержан в результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.

Работа следователей была объемной: назначены и проведены более 100 необходимых экспертиз: судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-психиатрические и др. Опрошено около 500 свидетелей. Всего, по данным следствия, задержанный обвиняется в совершении 22 преступных эпизодов, фигурируют в деле 8 потерпевших.

Обвинение предъявлено по 7 статьям: за изнасилование, за насильственные действия сексуального характера, разбой, покушение на изнасилование, умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, угроза убийством. Сроки по таким статьям предусмотрены большие.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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