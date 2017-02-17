Прокурор РТ: Аресты по делу «ТФБ Финанс» законны
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков на
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков на
«Мера пресечения в отношении подозреваемых адекватна, мы не стали её оспаривать. То, что четвертый человек не работал с клиентами, это не освобождает его от ответственности. Есть данные о том, что он давал соответствующие указания. Все четверо причастны к совершению преступления. Мы не остановимся ни перед чем, ответ будет самым жестким», — отметил Нафиков.