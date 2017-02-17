Вынесен приговор мужчине, выбросившему котов с девятого этажа

Приговором суда Игорь Мотовилов наказан семи месяцами ограничения свободы.

Инцидент, возмутивший общественность, произошел осенью 2016 года. «Что за изверги!!! Вышвырнули котов с балкона! Петра Сумина, 14! Люди, они на наших глазах с хрипом умирали, «Что за изверги!!! Как хватило духу это сделать? Сегодня животные, а завтра люди?», — писали возмущенные жители в соцсетях.

Затем было установлено, что котов выбросил мужчина после ссоры с женой.