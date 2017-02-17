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11:42 (мск), источник: Uralpress.ru

Вынесен приговор мужчине, выбросившему котов с девятого этажа

В Челябинске вынесли приговор Игорю Мотовилову, выбросившему двух котов с балкона девятого этажа. Мужчина признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель.

Приговором суда Игорь Мотовилов наказан семи месяцами ограничения свободы.

Инцидент, возмутивший общественность, произошел осенью 2016 года. «Что за изверги!!! Вышвырнули котов с балкона! Петра Сумина, 14! Люди, они на наших глазах с хрипом умирали, «Что за изверги!!! Как хватило духу это сделать? Сегодня животные, а завтра люди?», — писали возмущенные жители в соцсетях.

Затем было установлено, что котов выбросил мужчина после ссоры с женой.

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