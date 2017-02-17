Полиция Казани ищет очевидцев разбойного нападения возле банка на ул. Вишневского

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой», 14 февраля на проезжей части второстепенной дороги между жилыми домами № 55 и 57 по ул. Вишневского, трое неизвестных напали на 21-летнего жителя города.

По предварительным данным, под угрозой применения силы, они забрали у потерпевшего деньги. Сумма причиненного материального ущерба составила 600 тысяч рублей.

Приехавшим на место происшествия полицейским молодой человек пояснил, что нападение произошло в тот момент, когда он вышел из банковского учреждения и подошел к автомашине. Лиц нападавших в масках он разглядеть не смог. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Для установления всех обстоятельств произошедшего, сотрудники полиции просят свидетелей преступления, а также лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении подозреваемых, звонить по номерам (843) 291−27−01 и 89274327797, 02 или 052 (анонимно).