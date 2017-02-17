В Новосибирске раскрыли преступление 11-летней давности
Преступник скрывался в Краснодарском крае под вымышленным именем.
Преступник скрывался в Краснодарском крае под вымышленным именем.
Совместными усилиями сотрудников УУР ГУ МВД Новосибирска и Краснодара задержали преступника, скрывавшегося с 2005 года.
Как сообщили в
По этому случаю возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Несмотря на то, что установлением личности занимались десятки следователей и оперативников, результата добились через несколько дней, но к тому времени злоумышленнику удалось скрыться. Преступника смогли задержать лишь через 11 лет в Краснодарском крае.
В конце января текущего года новосибирские правоохранительные органы получили информацию о теоретическом пребывании преступника. Данные подтвердились, оказалось, что подозреваемый проживал под чужим именем на Кубани.
Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области вместе с краснодарскими коллегами задержали разыскиваемого. Сейчас стрелявший отправлен в Новосибирск и заключён под стражу.