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12:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске раскрыли преступление 11-летней давности

Преступник скрывался в Краснодарском крае под вымышленным именем.

Совместными усилиями сотрудников УУР ГУ МВД Новосибирска и Краснодара задержали преступника, скрывавшегося с 2005 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области: «У кафе, расположенного в Первомайском сквере Новосибирска между посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из карабина “Сайга” в оппонентов. В результате стрельбы трое мужчин были ранены, а один — скончался на месте. Преступник с места происшествия скрылся».

По этому случаю возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Несмотря на то, что установлением личности занимались десятки следователей и оперативников, результата добились через несколько дней, но к тому времени злоумышленнику удалось скрыться. Преступника смогли задержать лишь через 11 лет в Краснодарском крае.

В конце января текущего года новосибирские правоохранительные органы получили информацию о теоретическом пребывании преступника. Данные подтвердились, оказалось, что подозреваемый проживал под чужим именем на Кубани.

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области вместе с краснодарскими коллегами задержали разыскиваемого. Сейчас стрелявший отправлен в Новосибирск и заключён под стражу.

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