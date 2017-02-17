Суд во второй раз вернул дело бизнесмена Стороженко полиции

Потерпевший Акбашев — заместитель управляющего в ООО «Клиника лазерной косметологии». Как и Стороженко, ранее он считался деловым партнером Алексея Луканина — до 18 сентября 2016 года депутата заксобрания Пермского края и лидера региональной фракции «Справедливой Россия».
Днем 20 июля 2016 года Акбашев и Стороженко встретились возле здания по ул. Коминтерна, 11а в Перми, где находится офис близкого к Луканину ООО «Горнолыжный комплекс «Ашатли». После этой встречи Акбашев попал в больницу, где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, резаная рана щечной области слева, ссадины, ушибы лица, ссадины на нижних конечностях.
Полиция провела проверку и направила материалы в судебный участок № 4 Свердловского судебного района Перми. Приняв к сведению показания потерпевшего Акбашева о том, что при нападении в руках у Стороженко был нож, мировой судья Кокаровцева 19 октября 2016 года прекратила уголовное дело частного обвинения по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Через прокуратуру Свердловского района Перми все доказательства были возвращены в отдел полиции (ОП) № 7 — для решения вопроса о возбуждении уголовного дела публичного обвинения, то есть по более тяжкой статье.
Источник, знакомый с ситуацией, не исключил такое расследование. Если экспертиза признает резаную рану щеки Акбашева «неизгладимым обезображиванием лица, совершенным из хулиганских побуждений», то действия Стороженко могут быть квалифицировано по пункту «д» ч.2 с. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За такое преступление грозит до 10 лет заключения.
При объяснениях в полиции 26 июля 2016 года Стороженко заявил: «Ударов ножом я Акбашеву не наносил, но нож у меня с собой был (складной), ношу я его в заднем кармане штанов. Нож у меня выпал из кармана во время драки».
30 января 2017 года после повторной поверки собранные материалы снова поступили из полиции в судебный участок № 4 — с квалификацией все по той же статье 115 УК РФ. Мировой судья Кокаровцева 2 февраля опять вернула их в ОП № 7, отметив: «Фактически какого-либо решения по вопросу о возбуждении уголовного дела публичного обвинения (,) дознавателем не принято». В документе об очередном возврате «для принятия законного и обоснованного решения» указано, что вступившее в законную силу постановление суда обязательно для всех органов государственной власти и подлежит неукоснительному исполнению. В адрес начальника отдела дознания ОП № 7 вынесено частное постановление, где обращено внимание на допущенные нарушения.
Добавим, что Стороженко уже был подозреваемым по уголовному делу о тяжком экономическом преступлении. Расследование было начато 12 февраля 2014 года по факту мошенничества при выплате ему, как гендиректору ООО «Пермгазэнергосервис», вознаграждения в 175 млн рублей. С 12 по 17 марта 2014 года бизнесмен находился в ИВС. Уголовное преследование было прекращено 3 апреля 2015 года за непричастностью Стороженко к криминалу. На 21 февраля 2017 года в Свердловском районном суде Перми назначено продолжение слушаний его иска к Минфину РФ о выплате 1 535 630 рублей, потраченных на защиту. Ответчик считает требования завышенными. Прокуратура Перми заявила ходатайство об истребовании из ФНС налоговых деклараций двух адвокатов, защищавших Стороженко. Суд направил запрос в налоговую службу.