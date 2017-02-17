Суд во второй раз вернул дело бизнесмена Стороженко полиции

Потерпевший Акбашев — заместитель управляющего в ООО «Клиника лазерной косметологии». Как и Стороженко, ранее он считался деловым партнером Алексея Луканина — до 18 сентября 2016 года депутата заксобрания Пермского края и лидера региональной фракции «Справедливой Россия».

Днем 20 июля 2016 года Акбашев и Стороженко встретились возле здания по ул. Коминтерна, 11а в Перми, где находится офис близкого к Луканину ООО «Горнолыжный комплекс «Ашатли». После этой встречи Акбашев попал в больницу, где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, резаная рана щечной области слева, ссадины, ушибы лица, ссадины на нижних конечностях.



Полиция провела проверку и направила материалы в судебный участок № 4 Свердловского судебного района Перми. Приняв к сведению показания потерпевшего Акбашева о том, что при нападении в руках у Стороженко был нож, мировой судья Кокаровцева 19 октября 2016 года прекратила уголовное дело частного обвинения по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Через прокуратуру Свердловского района Перми все доказательства были возвращены в отдел полиции (ОП) № 7 — для решения вопроса о возбуждении уголовного дела публичного обвинения, то есть по более тяжкой статье.

Источник, знакомый с ситуацией, не исключил такое расследование. Если экспертиза признает резаную рану щеки Акбашева «неизгладимым обезображиванием лица, совершенным из хулиганских побуждений», то действия Стороженко могут быть квалифицировано по пункту «д» ч.2 с. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За такое преступление грозит до 10 лет заключения.



При объяснениях в полиции 26 июля 2016 года Стороженко заявил: «Ударов ножом я Акбашеву не наносил, но нож у меня с собой был (складной), ношу я его в заднем кармане штанов. Нож у меня выпал из кармана во время драки».