Калининградец пытался спрятать от таможенников 2,6 тонны литовского мяса
Калининградец отказался объяснять сотрудником таможни, зачем он пытался тайком провезти в регион 2,6 тонн свинины.
Калининградец отказался объяснять сотрудником таможни, зачем он пытался тайком провезти в регион 2,6 тонн свинины.
Нарушителя задержали на
Тщательной проверке сотрудники таможни подвергли автомобиль «Mercedes Benz 312D» синего цвета.
«При осуществлении таможенного контроля с применением мобильного
При этом россиянин от объяснений отказался, однако это не освободило его от ответственности. Против мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях.