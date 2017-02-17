Калининградец пытался спрятать от таможенников 2,6 тонны литовского мяса

Нарушителя задержали на российско-литовском участке границы ночью, сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Тщательной проверке сотрудники таможни подвергли автомобиль «Mercedes Benz 312D» синего цвета.

«При осуществлении таможенного контроля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники и пограничники обнаружили в салоне 2642 килограмма мяса. Оно было упаковано в черные полиэтиленовые мешки. При этом никакой товарной и отправительской маркировки не было», — сообщили в пресс-службе.

При этом россиянин от объяснений отказался, однако это не освободило его от ответственности. Против мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях.