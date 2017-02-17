В Воронежской области участковый, который кулаками выбивал показания, получил условный срок

Скандальная история произошла осенью 2015 года в Борисоглебском районе. В селе Танцырей один из частных домов ограбил неизвестный. Участковый начал обходить соседей пострадавшей семьи, и ему рассказали, кто может быть воришкой.

Правоохранитель направился к селянину, на которого ему указали. Полицейский пришёл к нему домой и без объяснения причин потребовал, чтобы подозреваемый поехал с ним в здание территориального отдела администрации. Мужчина подчинился.

Однако участковый повёз его совсем в другое место: на территорию заброшенного спецхоза. Там страж порядка отобрал у мужчины телефон и стал требовать сознаться в краже из дома односельчан.

— Получив отказ, полицейский, превышая свои должностные полномочия, с применением спецсредств подверг мужчину избиению. Воспользовавшись временным отсутствием сотрудника полиции, мужчина вышел через запасную дверь и убежал в направлении своего домовладения, — рассказывают следователи.

Изначально участковый не признал вины, однако следователям удалось собрать достаточно доказательств обратного.

В итоге правоохранитель лишился работы. А суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.