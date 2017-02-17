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11:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области участковый, который кулаками выбивал показания, получил условный срок

В Воронежской области участковый избил мужчину, которого заподозрил в краже, чтобы тот дал признательные показания. За превышение должностных полномочий полицейскому назначили условный срок. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Скандальная история произошла осенью 2015 года в Борисоглебском районе. В селе Танцырей один из частных домов ограбил неизвестный. Участковый начал обходить соседей пострадавшей семьи, и ему рассказали, кто может быть воришкой.

Правоохранитель направился к селянину, на которого ему указали. Полицейский пришёл к нему домой и без объяснения причин потребовал, чтобы подозреваемый поехал с ним в здание территориального отдела администрации. Мужчина подчинился.

Однако участковый повёз его совсем в другое место: на территорию заброшенного спецхоза. Там страж порядка отобрал у мужчины телефон и стал требовать сознаться в краже из дома односельчан.

— Получив отказ, полицейский, превышая свои должностные полномочия, с применением спецсредств подверг мужчину избиению. Воспользовавшись временным отсутствием сотрудника полиции, мужчина вышел через запасную дверь и убежал в направлении своего домовладения, — рассказывают следователи.

Изначально участковый не признал вины, однако следователям удалось собрать достаточно доказательств обратного.

В итоге правоохранитель лишился работы. А суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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