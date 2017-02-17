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15:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Возбуждено дело из-за убийства в Казани студента из Африки

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Казани возбуждено уголовное дело по факту убийства 24-летнего студента из Республики Чад, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, 16 февраля около 22 часов возле дома по улице Аделя Кутуя обнаружено тело 24-летнего студента Казанского (Поволжского) Федерального Университета с множественными колото-резанами ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмы.

Принято решение о передаче уголовного дела в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.

Отметим, что на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что прокуратура РТ взяла на контроль дело об убийстве студента из республики Чад.

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