Возбуждено дело из-за убийства в Казани студента из Африки

Напомним, 16 февраля около 22 часов возле дома по улице Аделя Кутуя обнаружено тело 24-летнего студента Казанского (Поволжского) Федерального Университета с множественными колото-резанами ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмы.
Принято решение о передаче уголовного дела в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.
Отметим, что на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что прокуратура РТ взяла на контроль дело об убийстве студента из республики Чад.