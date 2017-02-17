Возбуждено дело из-за убийства в Казани студента из Африки

Напомним, 16 февраля около 22 часов возле дома по улице Аделя Кутуя обнаружено тело 24-летнего студента Казанского (Поволжского) Федерального Университета с множественными колото-резанами ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмы.

Принято решение о передаче уголовного дела в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.