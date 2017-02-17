В Запорожье застрелился военнослужащий, ехавший из зоны АТО

Как рассказали в полиции, военнослужащий 1974 года рождения, родом из Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе. Инцидент произошел в четверг, 16-го февраля.

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украины. В районе ж/д вокзала «Запорожье-І» в поезде «Мариуполь-Львов» застрелился военнослужащий, который ехал из зоны АТО. Об этом сообщает местное издание «061.ua» со ссылкой на пресс-секретаря областного управления Нацполиции Екатерину Людвик.

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«Перед этим он совершил телефонный звонок. Его спутники, по предварительным данным — сослуживцы, вышли из купе, чтоб не мешать мужчине поговорить по телефону. Через некоторое время они услышали выстрел», — пишет издание.

В 21:15 военнослужащего с ранением головы доставили в запорожскую больницу. Врачи пытались спасти мужчину, однако в 21:50 он скончался.

По словам правоохранителей, пассажиры в поезде не пили спиртное и «ехали спокойно», без конфликтов и скандалов, отмечает издание.

В данный момент полиция устанавливает, кому совершался телефонный звонок и выясняет причины трагедии.