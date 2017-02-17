Полиция составила фоторобот нападавшего на женщин с ножом в Челябинске
По факту двух нападений возбуждено уголовное дело.
По факту двух нападений возбуждено уголовное дело.
Полиция Челябинска распространила приметы мужчины, дважды напавшего на женщин с ножом, — также составлен его фоторобот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, оба инцидента зафиксированы в Тракторозаводском районе.
По фактам нападений возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), проводится дальнейший комплекс
Всех, кто знает