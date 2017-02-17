Полиция составила фоторобот нападавшего на женщин с ножом в Челябинске

Полиция Челябинска распространила приметы мужчины, дважды напавшего на женщин с ножом, — также составлен его фоторобот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полицейского Главка.

Напомним, оба инцидента зафиксированы в Тракторозаводском районе.

По фактам нападений возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица причастного к нападению и его задержанию.