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16:50 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом пакет на двери «Лады» спровоцировал аварию

По словам очевидцев ДТП, столкновение случилось на участке трассы Волгоград-Сызрань.

Мужчина за рулем отечественной легковушки, выезжая с автозаправочной станции, не заметил грузовик «КамАЗ». В итоге «Лада» наполовину ушла под передний бампер тягача.

С различными травмами в больницу отвезли водителя легкового автомобиля и его мать. По предварительной информации, на двери отечественной машины вместо стекла была пленка. Возможно, именно по этой причине водитель не заметил грузовик.

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