Под Волгоградом пакет на двери «Лады» спровоцировал аварию

Мужчина за рулем отечественной легковушки, выезжая с автозаправочной станции, не заметил грузовик «КамАЗ». В итоге «Лада» наполовину ушла под передний бампер тягача.

С различными травмами в больницу отвезли водителя легкового автомобиля и его мать. По предварительной информации, на двери отечественной машины вместо стекла была пленка. Возможно, именно по этой причине водитель не заметил грузовик.