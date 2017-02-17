Под Волгоградом пакет на двери «Лады» спровоцировал аварию
По словам очевидцев ДТП, столкновение случилось на участке трассы
По словам очевидцев ДТП, столкновение случилось на участке трассы
Мужчина за рулем отечественной легковушки, выезжая с автозаправочной станции, не заметил грузовик «КамАЗ». В итоге «Лада» наполовину ушла под передний бампер тягача.
С различными травмами в больницу отвезли водителя легкового автомобиля и его мать. По предварительной информации, на двери отечественной машины вместо стекла была пленка. Возможно, именно по этой причине водитель не заметил грузовик.