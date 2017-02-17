Верховный суд Башкирии приговорил убийцу-рецидивиста к пожизненному лишению свободы

Он признан виновным по статьям «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Угроза убийством».

Как сообщало агентство «Башинформ», в марте прошлого года мужчина выпивал с сожительницей и ее подругой в своей квартире в Стерлитамаке. В состоянии опьянения он поссорился с 44-летней гражданской женой, а потом взял кухонный нож и ударил ее в шею. Испугавшись, что подруга сообщит об этом в полицию, подсудимый нанес ей ранения в живот и шею. На следующее утро за 48-летней женщиной пришел сожитель, так как не смог до нее дозвониться. Когда он увидел в квартире тела убитых женщин, то попытался вызвать полицейских, но ему пригрозил убийством вооруженный ножом злоумышленник, который впоследствии скрылся.

Но находиться на свободе ему пришлось недолго: в тот же вечер его задержали стражи порядка. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила вменяемость убийцы. Ранее он был судим за убийство женщины с особой жестокостью и причинение мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть.