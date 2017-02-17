Волгоградцев будут судить за продажу чужого автокрана московской фирме

Следствию стало известно, что в начале июня 2015 года 37-летний и 42-летний волгоградцы предложили руководству московского коммерческого предприятия, купить автомобильный кран повышенной проходимости «Ульяновец», который им не принадлежал. Техника находилась в конкурсной массе банкротившегося предприятия. Покупателя о финансовом состоянии компании не уведомили. Мошенники изготовили поддельные документы и попросили одного из своих знакомых — руководителя коммерческой фирмы — на время предоставить реквизиты его предприятия.

Так, на счет фирмы были перечислены 1 миллион 607 тысяч рублей. Злоумышленники потратили полученные деньги в своих целях. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Свою вину обвиняемые не признали, ущерб возместить отказались. На имущество одного из них наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Волжский городской суд.