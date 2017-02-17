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13:03 (мск), источник: Калининград.Ru

Во время пожара на улице Червонной в Калининграде погибло два человека

В пятницу, 17 февраля, в Калининграде произошёл крупный пожар на улице Червонной. В огне погибло два человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях утром в 8:11. В одноэтажном кирпичном доме на две квартиры горела мебель и бытовая техника в комнате площадью 20 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются. В тушении огня принимало участие восемь человек и две единицы техники.

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