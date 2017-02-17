Во время пожара на улице Червонной в Калининграде погибло два человека

Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях утром в 8:11. В одноэтажном кирпичном доме на две квартиры горела мебель и бытовая техника в комнате площадью 20 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются. В тушении огня принимало участие восемь человек и две единицы техники.