Во время пожара на улице Червонной в Калининграде погибло два человека
В пятницу, 17 февраля, в Калининграде произошёл крупный пожар на улице Червонной. В огне погибло два человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
В пятницу, 17 февраля, в Калининграде произошёл крупный пожар на улице Червонной. В огне погибло два человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях утром в 8:11. В одноэтажном кирпичном доме на две квартиры горела мебель и бытовая техника в комнате площадью 20 квадратных метров.
Причины пожара устанавливаются. В тушении огня принимало участие восемь человек и две единицы техники.