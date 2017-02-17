Суд 21 февраля рассмотрит ходатайство о продлении ареста мэра Владивостока

«Суд 21 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении Игорю Пушкареву меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказала пресс-секретарь.

В четверг суд продлил до 30 мая срок домашнего ареста брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, который возглавляет компанию «Востокцемент» и обвиняется в коммерческом подкупе. Ранее он получил серьезную травму лица при взрыве петарды и нуждается в лечении, поэтому суд считает возможным содержать его под домашним арестом.

Другие фигуранты дела — мэр Владивостока Игорь Пушкарев и директор компании «Дороги Владивостока» Андрей Лушников содержатся в СИЗО.

Игорь Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ заявила, что оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2009—2014 годах Пушкарев «из корыстной и иной личной заинтересованности» организовал приобретение «Дорогами Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.