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13:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец после огнестрельного ранения смог доползти до оживленного места и позвать на помощь

22 года тюрьмы на двоих получили разбойники, решившие убить новосибирца и продать его авто, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Новосибирец после огнестрельного ранения смог доползти до оживленного места и позвать на помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Преступление произошло в мае 2016 года. 38-летний Николая Татарчуков и 24-летний Александр Гапоненко, под предлогом оказать им помощь в перевозке вещей, запланировали заманить общего знакомого жителя Новосибирска в безлюдное место и напасть на него — чтобы похитить автомобиль жертвы, «Тойоту РАВ 4».

Новосибирец с двумя преступниками доехал до СНТ «Зеленый мыс-1», где припарковал машину в указанном ими безлюдном месте. Затем Татарчуков внезапно напал на потерпевшего и дважды выстрелил в область шеи владельца машины. Мужчина упал на землю и скатился в канаву. После этого Татарчуков и Гапоненко завладели автомобилем общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.

«Тяжело раненый потерпевший с телесными повреждениями головы, плеча, шеи, лопаточных областей смог доползти до улицы Прокопьевская, где обратился за помощью к своим знакомым, которые оказали ему медицинскую помощь», — рассказали в прокуратуре. .

Похищенный автомобиль Татарчуков после совершения преступления продал за 30 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.162 УК РФ (разбой), ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд приговорил Татарчукова к лишению свободы на срок 14 лет 9 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии особого режима. Гапоненко осужден за разбой к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевший получит 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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