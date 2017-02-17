Секретаря омского суда и ее любовника осудили на 32 года за убийство троих мужчин
Омский облсуд вынес приговоры 32-летней Ольге Смаглюк и 26-летнему Дмитрию Астафьеву, которых признали виновными в убийстве трех человек, краже и умышленном поджоге.
Омский облсуд вынес приговоры 32-летней Ольге Смаглюк и 26-летнему Дмитрию Астафьеву, которых признали виновными в убийстве трех человек, краже и умышленном поджоге.
Напомним, убийство троих мужчин было совершено ночью 4 июня. Тогда в жилом доме на улице Бородина в Нефтяниках произошел пожар, потушив который, пожарные обнаружили три тела в одной из квартир. Впоследствии оказалось, что причиной смерти молодых людей был не огонь, а ножевые ранения. Вскоре задержали и подозреваемую — 32-летнюю омичку, которая оказалась секретарем Первомайского райсуда. Убитые же работали сотрудниками вневедомственной охраны.
Впоследствии выяснилось, что женщина действовала не одна — из свидетелей в подозреваемые перешел 26-летний сосед погибших, который оказался любовником Ольги Смаглюк. В квартире мужчины нашли одежду и нож с замытыми следами крови, принадлежавшей, по данным экспертизы, убитым соседям.
Сначала женщина утверждала, что убила троих парней из мести за изнасилование, которое они якобы совершили, подсыпав ей
«Взяв ножи, обвиняемые нанесли спящим парням многочисленные удары, после чего, раскидав одежду в центре комнаты, с целью сокрытия следов преступления, облили жидкостью для снятия лака для ногтей и подожгли, а Астафьев, ранее судимый за кражи, похитил мобильные телефоны и другие вещи потерпевших», — сообщает
В результате суд решил приговорить Оксану Смаглюк к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, Дмитрия Астафьева — к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.