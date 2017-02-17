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13:00 (мск), источник: СуперОмск

Секретаря омского суда и ее любовника осудили на 32 года за убийство троих мужчин

Омский облсуд вынес приговоры 32-летней Ольге Смаглюк и 26-летнему Дмитрию Астафьеву, которых признали виновными в убийстве трех человек, краже и умышленном поджоге.

Напомним, убийство троих мужчин было совершено ночью 4 июня. Тогда в жилом доме на улице Бородина в Нефтяниках произошел пожар, потушив который, пожарные обнаружили три тела в одной из квартир. Впоследствии оказалось, что причиной смерти молодых людей был не огонь, а ножевые ранения. Вскоре задержали и подозреваемую — 32-летнюю омичку, которая оказалась секретарем Первомайского райсуда. Убитые же работали сотрудниками вневедомственной охраны.

Впоследствии выяснилось, что женщина действовала не одна — из свидетелей в подозреваемые перешел 26-летний сосед погибших, который оказался любовником Ольги Смаглюк. В квартире мужчины нашли одежду и нож с замытыми следами крови, принадлежавшей, по данным экспертизы, убитым соседям.

Сначала женщина утверждала, что убила троих парней из мести за изнасилование, которое они якобы совершили, подсыпав ей что-то в спиртное. Однако, по данным следствия, Смаглюк поссорилась с убитыми во время совместного застолья, после чего предложила любовнику убить обидчиков.

«Взяв ножи, обвиняемые нанесли спящим парням многочисленные удары, после чего, раскидав одежду в центре комнаты, с целью сокрытия следов преступления, облили жидкостью для снятия лака для ногтей и подожгли, а Астафьев, ранее судимый за кражи, похитил мобильные телефоны и другие вещи потерпевших», — сообщает пресс-служба омского Следкома.

В результате суд решил приговорить Оксану Смаглюк к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, Дмитрия Астафьева — к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.

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