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12:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Неудачная выходка жителя Башкирии унесла жизни двоих пенсионеров

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Неудачная выходка жителя Башкирии унесла жизни двоих пенсионеров. Республиканский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Стерлитамака по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

В ноябре прошлого года молодой человек, проживавший на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в съемной квартире, решил, что он неудачник. Облив диван растворителем, он поджог его. Парень и его гость спаслись. После тушения пожара в квартире на пятом этаже были найдены тела жильцов — 65-летнего мужчины и 64-летней женщины. Остальных жителей удалось своевременно эвакуировать. В результате судебно-медицинского исследования была установлена причина гибели людей — пенсионеры отравились угарным газом, проникшим в их квартиру с четвертого этажа.

Всего было проведено шесть экспертиз, в том числе судебно-психиатрическое исследование обвиняемого. Специалисты признали его вменяемым. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

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