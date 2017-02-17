В Перми сын спас из огня мать

По приезду пожарных огонь охватил дом и надворные постройки. Они вынесли из горящего помещения 61-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Пострадавшего с признаками отравления продуктами горения передали бригаде скорой помощи.

Площадь возгорания составляла 88 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности. Около 20 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание.

Установлено, что в доме находились пострадавший со своей пожилой матерью. О пожаре им сообщили местные жители. Хозяин вывел свою маму на улицу, а сам вернулся внутрь горящего дома, чтобы потушить возгорание. Сам справиться с огнем он не смог.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.