Екатеринбуржцы оказались заперты в маршрутке с вооруженным мужчиной

Дорожный конфликт двух водителей маршруток в Екатеринбурге едва не обернулся поножовщиной. Инцидент произошел 17 февраля 2017 года на улице Бардина возле «Микрохирургии глаза», сообщают в социальных сетях очевидцы.

«Богдан» 42 маршрута подрезал «Газель» 067. Обиженный водитель выскочил из кабины и забежал в салон второго автобуса, с собой у него был нож. Кондуктор от греха подальше вышел на улицу, а водитель «Богдана» закрыл двери. Его пассажиры оказались заперты вместе с разъяренным мужчиной.

«Водители начали драться, на момент драки нож торчал из заднего кармана нападавшего. В автобусе были одни женщины и дети, смелая бабушка вытащила из кармана нож. Спасибо ей, иначе неизвестно, чем могло закончиться», — пишут очевидцы.