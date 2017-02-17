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13:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы оказались заперты в маршрутке с вооруженным мужчиной

Нож у буяна выхватила пенсионерка.

Дорожный конфликт двух водителей маршруток в Екатеринбурге едва не обернулся поножовщиной. Инцидент произошел 17 февраля 2017 года на улице Бардина возле «Микрохирургии глаза», сообщают в социальных сетях очевидцы.

«Богдан» 42 маршрута подрезал «Газель» 067. Обиженный водитель выскочил из кабины и забежал в салон второго автобуса, с собой у него был нож. Кондуктор от греха подальше вышел на улицу, а водитель «Богдана» закрыл двери. Его пассажиры оказались заперты вместе с разъяренным мужчиной.

«Водители начали драться, на момент драки нож торчал из заднего кармана нападавшего. В автобусе были одни женщины и дети, смелая бабушка вытащила из кармана нож. Спасибо ей, иначе неизвестно, чем могло закончиться», — пишут очевидцы.

В УМВД по Екатеринбургу заявлений о драке в автобусе пока не поступало. Тем не менее данная информация будет проверена: будут установлены все участники и обстоятельства инцидента, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства.

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