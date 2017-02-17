Свердловские сыщики задержали «Раскольникова в юбке»
На Среднем Урале сыщики задержали подозреваемую в жестокой расправе над пожилой женщиной.
На Среднем Урале сыщики задержали подозреваемую в жестокой расправе над пожилой женщиной.
Сообщение об обнаружении в частном доме на улице Труда в Волчанске тела пожилой женщины 1935 года рождения поступило на пульт дежурного от местного жителя 14 февраля. На место происшествия выезжала
При осмотре жилища сыщики обнаружили топор со следами вещества бурого цвета и пустой кошелек, накануне хозяйка дома получила пенсию. При этом порядок в доме был не нарушен.
Данное преступление не осталось безнаказанным, сотрудники угрозыска совместного с коллегами из СК раскрыли его «по горячим следам».
«В ходе поисковых мероприятий полицейские установили и задержали по подозрению в разбойном нападении, а это был именно разбой, сопряженный с убийством, даму по имени Екатерина 1988 года рождения. Несмотря на свой молодой возраст, она уже успела запятнать свою биографию двумя судимостями. В 2013 году ее лишили родительских прав в отношении малолетнего сына 2007 и дочери 2009 годов рождения. Дети сейчас находятся в приемной семье. В 2015 году по решению суда Катерине назначили 100 часов обязательных работ за причастность к мошенническим действиям с материнским капиталом. В 2016 году за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год», — рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его данным, оказавшись в райотделе, гражданка не стала играть в молчанку, дала признательные показания и написала явку с повинной. Как выяснили сыщики, подозреваемая пришла в дом к пенсионерки, чтобы попросить в долг денег, но ей, возможно, отказали, что и могло послужить причиной агрессивного поведения. Молодая особа вооружилась топором и причинила бабушке несовместимые с жизнью ранения.
Как сообщил полковник Горелых, во время задержания у подозреваемой оперуполномоченные обнаружили денежные средства на сумму более 8 тыс. руб. и перчатки с пятнами, похожими на кровь. Сейчас эти вещдоки направлены на экспертизу.
Как уточнили Накануне.RU в
Вечером 13 февраля Екатерина вновь пришла домой к пожилой женщине. Хозяйка жилья высказала гостье претензию по поводу того, что она не купила ей лекарств. Тогда злоумышленница вооружилась имевшимся у нее топором и стала наносить им потерпевшей множественные удары.
За жестокую расправу над пожилой женщиной Екатерине суд может назначить наказание с лишением свободы на срок до 20 лет.