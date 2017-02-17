Свердловские сыщики задержали «Раскольникова в юбке»

Сообщение об обнаружении в частном доме на улице Труда в Волчанске тела пожилой женщины 1935 года рождения поступило на пульт дежурного от местного жителя 14 февраля. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции под руководством главы райотдела полковника Валерия Стребкова.

При осмотре жилища сыщики обнаружили топор со следами вещества бурого цвета и пустой кошелек, накануне хозяйка дома получила пенсию. При этом порядок в доме был не нарушен.

Данное преступление не осталось безнаказанным, сотрудники угрозыска совместного с коллегами из СК раскрыли его «по горячим следам».

«В ходе поисковых мероприятий полицейские установили и задержали по подозрению в разбойном нападении, а это был именно разбой, сопряженный с убийством, даму по имени Екатерина 1988 года рождения. Несмотря на свой молодой возраст, она уже успела запятнать свою биографию двумя судимостями. В 2013 году ее лишили родительских прав в отношении малолетнего сына 2007 и дочери 2009 годов рождения. Дети сейчас находятся в приемной семье. В 2015 году по решению суда Катерине назначили 100 часов обязательных работ за причастность к мошенническим действиям с материнским капиталом. В 2016 году за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год», — рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, оказавшись в райотделе, гражданка не стала играть в молчанку, дала признательные показания и написала явку с повинной. Как выяснили сыщики, подозреваемая пришла в дом к пенсионерки, чтобы попросить в долг денег, но ей, возможно, отказали, что и могло послужить причиной агрессивного поведения. Молодая особа вооружилась топором и причинила бабушке несовместимые с жизнью ранения.

Как сообщил полковник Горелых, во время задержания у подозреваемой оперуполномоченные обнаружили денежные средства на сумму более 8 тыс. руб. и перчатки с пятнами, похожими на кровь. Сейчас эти вещдоки направлены на экспертизу.

Как уточнили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, женщина приходила к пенсионерке дважды. По версии следствия, днем 11 февраля девушка пришла к пенсионерке, но пожилая женщина спала. Тогда же Екатерина увидела, что из-под подушки, на которой спала хозяйка дома, была заметна тысячная купюра. Девушка вытащила купюру, но в этот момент хозяйка дома проснулась. Она немного напугалась присутствия в жилище постороннего человека, но затем, узнав в незваной гостье свою знакомую, стала с ней разговаривать и попросила купить ей в аптеке лекарств. Для этого пожилая женщина дала злоумышленнице одну тысячу рублей, не зная о том, что незадолго до этого гостья похитила у нее деньги. Таким образом, с двумя тысячами рублей обвиняемая ушла, но деньгами распорядилась по своему усмотрению.



Вечером 13 февраля Екатерина вновь пришла домой к пожилой женщине. Хозяйка жилья высказала гостье претензию по поводу того, что она не купила ей лекарств. Тогда злоумышленница вооружилась имевшимся у нее топором и стала наносить им потерпевшей множественные удары.

За жестокую расправу над пожилой женщиной Екатерине суд может назначить наказание с лишением свободы на срок до 20 лет.