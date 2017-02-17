Как оказалось, пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. 16-летний подросток, живший в одном из домов, признался в своей виновности.

В Дзержинском районе Новосибирска вспыхнули два частных дома. Пожар произошел 16 февраля в 16 часов дня в Дзержинском районе Новосибирска. В доме по улице 1-ая Пойменная произошло возгорание. В результате пожара огнем был уничтожен один частный дом и поврежден по всей площади второй дом. Также сгорел автомобиль «Тойота Королла», находившийся на участке. В 18:00 часов вечера пожар потушили спасатели.

Подросток из Новосибирска объяснил, зачем спалил 2 дома и иномарку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

«Молодой человек пояснил, что хотел подтопить печь. Поскольку дрова были сырые, подумал, что они не разгорятся, и решил плеснуть в печку бензин. Набрал легковоспламеняющуюся жидкость в стакан, снял с печки «варочный круг» и вылил бензин. В этот момент произошла вспышка паров, стакан с остатками ЛВЖ загорелся в его руках.

Испугавшись, он бросил его на пол, в этот момент загорелся стул. В суете подросток нечаянно опрокинул канистру. Разлитый по полу бензин тут же загорелся. Молодой человек пытался тушить пожар самостоятельно, но огонь стал распространяться настолько стремительно, что справиться с ним было уже невозможно, — рассказали спасатели.