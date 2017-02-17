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15:30 (мск), источник: АиФ Калининград

Пьяный стрелок из Светлогорска пытался убить посетителя магазина — СКР

48-летний житель Светлогорска, устроивший стрельбу возле местного универмага, пытался убить 27-летнего мужчину. Такую версию произошедшего озвучили в региональном управлении следственного комитета РФ.

Источник: Аргументы и факты

Как на данный момент удалось выяснить следователям, стрелявший «испытывал давнюю ненависть». Установлено, что стрелял мужчина из пистолета «ТТ» образца 1934 года. Сначала он произвел выстрел в сторону припаркованного возле магазина автомобиля, а потом нацелился на владельца авто, который находился в магазине.

«Следует отметить, что в магазине кроме потерпевшего находились еще посетители. Однако второй выстрел мужчине произвести не удалось, поскольку пистолет дал осечку. Подоспевшие очевидцы обезвредили подозреваемого, в связи с чем, довести свои преступные намерения до конца подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам», — сообщили в СКР.

Напомним, что мужчину помогли задержать очевидцы. Он был пьян. Против стрелявшего возбудили уголовное.

Расследование уголовного дела продолжается.

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