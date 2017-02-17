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13:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Директор нижегородского лесхоза предстанет перед судом по обвинению в растрате 6,6 млн рублей

Директор нижегородского лесхоза предстанет перед судом по обвинению в растрате 6,6 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 17 февраля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, уголовное дело поступило в Дзержинский городской суд Нижегородской области. По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, в период с осени 2006 года по сентябрь 2012 года совершил незаконное отчуждение недвижимости (двух квартир и двух домов), закрепленной за госпредприятием, директором которого он был, в пользу своей дочери. После чего была произведена государственная регистрация права собственности на квартиры и жилые дома на имя дочери.

Таким образом, обвиняемый совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества, принадлежащего Нижегородской области, и причинил ущерб в особо крупном размере — на общую сумму 6,66 млн рублей. Также директор госпредприятия обвиняется в использовании заведомо подложных документов при регистрации сделок с недвижимым имуществом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160, ч.3 160, ст. 327 УК РФ.

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